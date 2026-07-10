circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Bernini (Mur), 'Laurea honoris causa a Del Vecchio premia la generosità'

10 luglio 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Ciò che apprezzo e che definisce il senso di questa laurea è la visione di futuro di un giovane imprenditore che non guarda alla sua idea di impresa e di Paese in modo egoistico, ma che include, condivide e considera il proprio privilegio come un punto di partenza". È il commento del ministro all'Università e alla Ricerca, Annamaria Bernini, presente al conferimento della Laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza