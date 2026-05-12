Università: Carisano (Luiss), 'Formiamo i ragazzi insieme alle aziende'

"La Luiss è l'università delle aziende: in trent'anni abbiamo costruito un'osmosi continua con il mondo delle imprese per formare i ragazzi nel modo migliore, affinché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro. Il career service li accompagna fin dal primo giorno per orientarli verso la strada che più si confà alle loro aspettative". Lo ha affermato Rita Carisano, Direttore Generale dell'Ateneo intitolato a Guido Carli, partecipando alla trentesima edizione del Career Days 2026 organizzato presso il Campus Luiss di Viale Romania.