circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Gabrielli (Polizia Postale), 'strategico presidiare tecnologie in un mondo sempre più polarizzato'

30 gennaio 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sicurezza cibernetica oggi è uno degli assetti principali a cui deve guardare la sovranità degli Stati: presidiare le infrastrutture critiche tecnologiche e i domini cibernetici dal punto di vista delle interrelazioni che avvengono tra la società civile, mondo delle imprese e istituzioni, è, di fatto, centrale oggi all'interno di tutte le agende politiche del mondo occidentale. E' strategico presidiare le tecnologie in un mondo che si sta sempre più polarizzando". Così, Ivano Gabrielli, direttore del servizio della Polizia Postale e della sicurezza Cibernetica, all'inaugurazione del "Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management" dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof. Roberto Setola, ordinario di Automatica presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria Ucbm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza