Università, José Ramos-Horta: "Con Università Link importante collaborazione, su diritti umani si parli di Gaza"

"La politica dell'Occidente su Israele ha portato la cosiddetta civiltà occidentale in un abisso di immoralità. Se sei indifferente a un genocidio, cosa sei?". Così Ramos-Horta, a margine del suo intervento all'Università Link dove ha ricevuto una cattedra di Scienze politiche. Il Nobel per la pace ha affermato di non voler più ascoltare lezioni sui diritti umani da parte di leader europei: "Se qualcuno parla di democrazia o diritti umani, gli dico: per favore, parli di Gaza. Voglio sentirli parlare di Gaza."