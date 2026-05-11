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Università Lum: lectio aperta di Carlo Cottarelli su conti pubblici

dal titolo 'Conti pubblici e futuro del Paese. Scenari, sfide e responsabilità'

Carlo Cottarelli - (foto Ufficio stampa)
Carlo Cottarelli - (foto Ufficio stampa)
11 maggio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Università Lum Giuseppe Degennaro ospita un nuovo appuntamento del ciclo Lum talks, con una lectio aperta di Carlo Cottarelli dal titolo 'Conti pubblici e futuro del Paese. Scenari, sfide e responsabilità'. L’incontro si terrà domani 12 maggio, alle ore 15:00, presso l’Aula Aldo Rossi del Campus Lum, e rappresenta un’importante occasione di confronto su temi cruciali per il sistema economico nazionale e internazionale.

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Il direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, offrirà una riflessione approfondita sulle dinamiche della finanza pubblica, analizzando le prospettive future del nostro Paese alla luce delle attuali tensioni geopolitiche, dell’instabilità dei mercati e delle pressioni legate ai costi energetici.

L’evento sarà introdotto dal rettore della università Lum Antonello Garzoni, e si inserisce nel più ampio impegno dell’Ateneo nel promuovere momenti di dialogo e approfondimento su temi di grande attualità. Un’occasione di confronto per comprendere a fondo le sfide attuali e le prospettive future del Paese, attraverso l’analisi delle politiche economiche e delle responsabilità pubbliche in uno scenario globale in continua evoluzione.

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Tag
conti pubblici futuro del Paese scenari sfide responsabilità
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