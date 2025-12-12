circle x black
Università, Marcegaglia: "Momento complesso ma ricco di opportunità: utile discutere crescita italiana ed Europa"

12 dicembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
Alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico della Luiss, Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding, ha definito l'appuntamento «una giornata molto bella» e particolarmente significativa per il Paese. Marcegaglia ha richiamato il tema della crescita italiana in vista della legge di bilancio, sottolineando che, pur avendo recuperato credibilità e rating, il Paese «ha ancora un problema di crescita» e deve individuare le riforme necessarie. Per Marcegaglia, il confronto in un'università prestigiosa come la Luiss e la presenza degli studenti «sono forse l'aspetto più interessante, più bello».

