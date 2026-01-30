circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Master Homeland Security: questore Massucci, 'diversi i momenti di valore, tra cui l'incontro coi giovani'

30 gennaio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è un impegno importante e speciale, in cui, da rappresentante delle istituzioni, trovo diversi momenti di valore. Innanzitutto, l'incontro di giovani che si interessano al mondo della sicurezza, declinato nel senso più ampio del termine, che guarda anche a possibili sbocchi professionali per il futuro all'interno di aziende, in un mondo in cui il tema della sicurezza sta diventando sempre più trasversale, inteso come capacità, non tanto di azzerare il rischio che si connette a qualsiasi forma di sicurezza, quanto nella capacità di gestire questo rischio rispetto a ciò che cambia, ai fenomeni che si evolvono e che richiedono un approccio di alta professionalità". Sono le parole di Roberto Massucci, questore di Roma, in occasione della giornata inaugurale del "Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management" dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (Ucbm), giunto alla XVIII edizione e organizzato da Ucbm Academy e diretto dal prof. Roberto Setola, ordinario di Automatica presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria Ucbm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza