Università, Qs rankings: Padova al 204esimo posto mondiale e Cà Foscari guadagna 60 posizioni

"Padova al 204esimo posto mondiale e Ca' Foscari che guadagna 60 posizioni in un anno: sono risultati che ci rendono profondamente orgogliosi e che confermano il Veneto come una delle regioni universitarie più dinamiche d’Europa". Così il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani commenta la pubblicazione della nuova edizione di World university rankings, la prestigiosa classifica mondiale elaborata da Qs Quacquarelli Symonds

"Mentre molti grandi sistemi universitari europei arretrano -sottolinea Stefani- le nostre università avanzano, migliorano la reputazione internazionale e formano laureati riconosciuti dai datori di lavoro di tutto il mondo. Questo non è il frutto del caso: è il risultato di un lavoro serio e di una visione condivisa tra atenei, territorio e istituzioni. La Regione del Veneto è al loro fianco e continuerà a esserlo".

L'università di Padova compie uno dei progressi più significativi dell'intero panorama universitario italiano, raggiungendo il 204esimo posto mondiale e migliorando di 132 posizioni rispetto a pochi anni fa, mentre l'università Ca' Foscari Venezia continua la propria crescita entrando tra i primi 20 atenei italiani e guadagnando ulteriori 60 posizioni nell'ultimo anno. I risultati veneti si inseriscono in un quadro nazionale eccezionale: l'Italia è il solo grande sistema dell’Unione Europea con più università in crescita che in calo (26 in miglioramento su 47 classificate), e tutte le prime dieci università italiane migliorano la propria posizione. "Questi risultati -sottolinea il presidente Stefani- sono motivo di orgoglio per tutto il Veneto. Dietro i numeri ci sono la competenza e la passione di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti che ogni giorno contribuiscono a rendere le nostre università punti di riferimento della ricerca, dell'innovazione e della formazione rafforzando l'attrattività internazionale del nostro territorio e investendo concretamente sul futuro delle nuove generazioni".

"Questi dati confermano l'eccellenza del nostro sistema universitario veneto che sa stare al passo con il mondo -ha aggiunto l'assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Valeria Mantovan-. Padova nella top 200 globale, Ca’ Foscari nella top 20 italiana: traguardi che parlano di qualità della ricerca, internazionalizzazione e capacità di formare giovani pronti a fare la differenza. Mi colpisce in modo particolare la crescita dell'indicatore sull’occupabilità: è la conferma che le nostre università non formano solo ricercatori eccellenti, ma persone capaci di avere un impatto reale nella società e nel mondo del lavoro. È esattamente ciò di cui il Veneto ha bisogno, e sono risultati che ci spingono a fare ancora di più".

"Come Regione -conclude Mantovan- continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono il dialogo tra università, sistema produttivo e territorio. Il successo degli atenei veneti non riguarda esclusivamente il mondo accademico, ma rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica, culturale e sociale dell'intera comunità regionale. I traguardi raggiunti da Padova e Ca' Foscari sono la dimostrazione che il Veneto possiede le competenze, il talento e la visione necessari per essere protagonista anche nello scenario globale della conoscenza".