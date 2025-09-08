circle x black
Urban Vision group accelera la sua crescita e annuncia nuova organizzazione per guidare l’evoluzione della media company

Urban Vision group accelera la sua crescita e annuncia nuova organizzazione per guidare l’evoluzione della media company
08 settembre 2025 | 16.30
Redazione Adnkronos
Urban Vision Group, Media Company internazionale che innova la comunicazione urbana attraverso soluzioni integrate di Ooh, entertainment ed editoriali, presenta una nuova organizzazione aziendale che segna un passo decisivo nel percorso del gruppo in media company internazionale. La riorganizzazione approvata dal Board nasce per potenziare la sinergia tra innovazione tecnologica, sviluppo editoriale, gestione degli asset e relazioni istituzionali, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Urban Vision e sostenere i progetti di espansione in Italia e all’estero.

Luca Martinotti entra nel Board di Urban Vision come Vice-President Business Development e Ceo di Urban Entertainment. Guiderà lo sviluppo strategico del business, identificando nuove opportunità di crescita e attivando partnership di valore. Alla guida di Urban Entertainment, sarà protagonista nel rafforzare il posizionamento della media company nel mercato degli eventi e delle sponsorship.

Vito Pace assume il ruolo di Vice-President Marketing & Sales di Urban Vision Group. Sarà il motore della strategia di branding e comunicazione, di posizionamento prodotto coordinando anche lo sviluppo delle strategie commerciali e di vendita. Coordinerà le strutture organizzative marketing e sales. Marco Rizza, Board Member, diventa Vice-President Asset Management. A lui è affidata la gestione strategica e operativa degli asset di prodotto – Maxi Transit e Street Furniture – con il compito di valorizzarne pienamente il potenziale economico e funzionale. Con questa nuova organizzazione, Urban Vision Group si proietta verso una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo, rafforzando un modello di governance capace di integrare competenze manageriali, innovazione e visione di lungo periodo per mantenere una posizione di leadership in un mercato in continua trasformazione.

