Ogni anno, con l'arrivo di agosto, in molte aziende italiane si ripete lo stesso copione. Iniziano le ferie, i dipendenti attivano il messaggio di 'out of office' e partono per le vacanze. Puntualmente, però, continuano a controllare email e notifiche aziendali. Il problema viene subito imputato a una mancanza di autodisciplina, ma la responsabilità è delle organizzazioni che non progettano la propria capacità di rallentare. Le ferie arrivano, ma i flussi di lavoro restano invariati: le scadenze si accumulano a ridosso di luglio e agosto, le consegne tra colleghi avvengono all'ultimo momento, i processi non sono correttamente documentati e condivisi. Il risultato è che chi è in vacanza non riesce a staccare, chi resta in ufficio è sovraccarico e l'azienda nel suo insieme perde efficienza proprio nei momenti in cui dovrebbe ricaricarsi. E' il monito che arriva da Mudra, advisory company italiana specializzata nella valorizzazione degli asset intangibili.

“In questo scenario, la tecnologia e l'intelligenza artificiale possono fare la differenza, ma solo se l'organizzazione le usa per proteggere il tempo di recupero, non per estendere la reperibilità come spesso accade: è a tutti gli effetti una scelta organizzativa”, spiega Carlotta Silvestrini, fondatrice e Co-Ceo di Mudra.

È da questa consapevolezza che nascono le sette indicazioni di Mudra per ripensare la pausa estiva non come un'interruzione da gestire, ma come una competenza da costruire tutto l'anno.

1. Il potere rigenerante del passaggio di consegne.

Una delle fragilità delle organizzazioni, a ridosso delle ferie, è il passaggio di consegne: in molti casi avviene in fretta, all’ultimo minuto ed è ridotto a una semplice lista di cose da fare. Di conseguenza, il collega che resta non ha il quadro completo e chi parte sa che probabilmente verrà contattato. Il nodo è la mancanza di un processo strutturato: un handover efficace richiede tempo, metodo e strumenti adeguati e non può essere improvvisato la mattina prima della partenza per le ferie. L'intelligenza artificiale può però offrire un contributo concreto: se applicata ai flussi di lavoro, è in grado di analizzare i ticket aperti, mappare le scadenze imminenti e restituire una fotografia chiara dello stato di avanzamento dei progetti del dipendente in partenza. Il passaggio di consegne diventa così più completo e preciso, riducendo il rischio di interruzioni operative e, soprattutto, la probabilità che chi è in ferie venga contattato.

"Le ferie si fanno davvero se l’handover è gestito come scelta organizzativa, comunicandolo e gestendolo in modo strutturato", commenta Carlotta Silvestrini.

2. Comunicazione interna in out of office? Falla gestire all’Ai.

Una delle ragioni principali per cui i dipendenti controllano i canali aziendali durante le ferie è la 'Fomo': il timore di perdere informazioni critiche e di trovare al rientro un arretrato impossibile da smaltire. È una forma di ansia organizzativa che le aziende spesso ignorano, scaricandone il peso interamente sulla persona. Strumenti Ai applicati alla gestione delle comunicazioni interne sono però in grado di monitorare, durante l'assenza del dipendente, i canali aziendali, i thread email e le riunioni registrate, restituendo al rientro una sintesi strutturata di ciò che è accaduto: decisioni prese, progetti avanzati, conversazioni rilevanti e un quadro chiaro da cui ripartire.

“Partire per le vacanze con la certezza che al rientro esisterà una sintesi affidabile riduce la pressione a restare connessi durante le ferie. La disconnessione diventa così più facile, perché l'organizzazione stessa ha progettato e legittimato un comportamento aziendale sano. In questa condizione di sicurezza percepita, staccare smette di sembrare un rischio", afferma Carlotta Silvestrini.

3. “Non siamo chirurghi d’urgenza” e la politica di freeze che parte dal leader.

La reperibilità forzata è spesso il risultato di un calendario aziendale che concentra lanci di prodotto, migrazioni di sistemi e scadenze critiche a ridosso delle vacanze, a prescindere dalla volontà del singolo. La risposta a questo cortocircuito deve essere altrettanto strutturale: istituire un periodo di freeze nelle settimane centrali di agosto. Sospendere go-live e scadenze cruciali in questo arco di tempo permette di azzerare le emergenze feriali, tutelare il riposo del team e distribuire in modo più equilibrato i carichi di lavoro durante il resto dell'anno.

“Quando la direzione assume questa responsabilità a livello macro-organizzativo, la necessità di reperibilità si riduce a cascata per tutta la filiera. Un'azienda che pianifica scadenze critiche in agosto sta dicendo implicitamente ai propri dipendenti che le ferie sono negoziabili", sottolinea Giulia Ruggi, responsabile marketing di Mudra.

4. Capitale informativo condiviso per far vivere le informazioni al di fuori della testa del singolo.

Se un collega viene cercato durante le ferie, in molti casi il motivo è che un'informazione di cui si ha bisogno non è reperibile altrove, perché non è mai stata scritta o archiviata in una posizione accessibile a tutti. Le organizzazioni che vogliono rendere la disconnessione praticabile devono adottare una cultura asincrona, in cui ogni processo, ogni decisione e ogni stato di avanzamento dei progetti sia documentato su piattaforme condivise e accessibili. Per raggiungere l’obiettivo è importante che la creazione di una repository informativa diventi un'abitudine consolidata nel corso della vita aziendale. Quando funziona, il beneficio si estende ben oltre le ferie: le informazioni circolano meglio, i processi sono più trasparenti e l'onboarding di nuove persone diventa più rapido, non c’è timore di perdere know-how in caso di dimissioni. Un'organizzazione in cui le informazioni vivono solo nella testa delle persone è un'organizzazione fragile.

5. Un buddy per ogni persona, per lavorare sereni e partire senza pensieri.

Il buddy system è una strategia organizzativa che, tra le altre cose, prevede anche che ogni dipendente abbia un sostituto ufficiale in grado di presidiare le attività durante l'assenza. Nella realtà di molte aziende questa figura non esiste formalmente e la sostituzione viene gestita caso per caso, con il rischio che il collega che resta accumuli un carico di lavoro insostenibile o che alcune attività semplicemente non vengano presidiate. Affinché il sistema funzioni, l'organizzazione deve mappare i flussi in modo che il sostituto abbia una riduzione misurabile del proprio carico ordinario per poter assorbire le attività del collega: senza questo bilanciamento, il sistema genera risentimento invece di continuità operativa.

“Formalizzare il buddy system a inizio anno, con ruoli chiari e carichi ridistribuiti, è uno degli interventi più concreti che un'organizzazione possa fare per rendere le ferie sostenibili, per chi parte e per chi resta”, osserva Carlotta Silvestrini.

6. Se il capo non si disconnette mai, arriva l’impotenza appresa nel team.

Le mancate ferie delle figure apicali sono ben più nocive di un mancato passaggio di consegne. Se il boss manda mail e approva decisioni da sotto l'ombrellone, il messaggio implicito che manda è: "Senza di me non sei in grado di svolgere il lavoro e tutto si bloccherà". Al contrario, quando capi, manager e senior si assentano davvero, le risorse più junior si trovano a gestire situazioni nuove, prendere decisioni e assumersi responsabilità che nella quotidianità vengono abitualmente delegate verso l'alto. È in quei momenti che le competenze emergono e si sviluppano davvero. Perché questo accada la delega deve essere preparata prima della partenza: obiettivi chiari, perimetri di autonomia definiti e un riferimento interno per le decisioni che non possono attendere. Poi, silenzio stampa fino al rientro.

“La fiducia è una struttura che si costruisce prima di partire: chi non riesce a disconnettersi in ferie spesso ha un problema di delega. E un'organizzazione che non sa funzionare senza i suoi senior presenti lancia un continuo messaggio di sfiducia con impatti molto forti sulla tenuta organizzativa", aggiunge Carlotta Silvestrini.

7. L’evoluzione dell’'out of office' nell’era dell’Ai.

Il classico messaggio di risposta automatica si limita spesso a scaricare il problema sul cliente, che resta in attesa, o sul collega di riferimento, che si ritrova a gestire richieste che non gli competono. Se integrato con l'intelligenza artificiale, l'out of office può diventare una risorsa strategica: il risponditore può evadere direttamente i quesiti più frequenti e indirizzare l'utente verso contenuti e canali self-service, come pagine dedicate o risorse scaricabili presenti sul sito aziendale. In questo modo si azzera la sensazione di abbandono per il cliente, si alleggerisce il team e si riduce drasticamente l'arretrato di email al rientro.

"Il messaggio di fuori ufficio è spesso l'ultimo dettaglio a cui si pensa prima di partire. Dovrebbe invece essere uno degli strumenti con cui un'azienda gestisce la propria continuità operativa. Un 'out of office' ben costruito comunica che l'organizzazione ha pensato anche a questo ed è già, di per sé, un segnale di affidabilità e maturità organizzativa”, conclude Carlotta Silvestrini.