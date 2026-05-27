circle x black
Cerca nel sito
 

Vacanze, per 6 italiani su 10 smartphone compromette relazioni, da Airbnb 1 settimana senza in masseria del Salento

Le candidature sono aperte da oggi fino al 14 giugno

In vacanza, per davvero - Foto Rachele Daminelli
In vacanza, per davvero - Foto Rachele Daminelli
27 maggio 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una dimora seicentesca immersa nella campagna leccese, tra uliveti e agrumeti, senza telefoni né notifiche: è il cuore di "In vacanza, per davvero", l'iniziativa con cui Airbnb offre quest'estate, a due gruppi di viaggiatori, una settimana di autentica disconnessione in una masseria del Salento. Le candidature sono aperte da oggi fino al 14 giugno su airbnb.com/invacanzaperdavvero . L'iniziativa si rivolge a una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a ritrovarsi e a un gruppo di amici che la routine ha allontanato ma non diviso. I gruppi - fino a dieci persone ciascuno - sono invitati a raccontare il proprio legame e perché desiderano vivere un'esperienza di vera disconnessione. La famiglia soggiorna dal 23 al 29 agosto, il gruppo di amici dall'1 al 7 settembre. Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb.

CTA

La masseria dispone di un grande salone, giochi da tavolo, piscina privata e ampi spazi all'aperto. Gli ospiti avranno anche l'occasione di scoprire il territorio attraverso i consigli degli abitanti del posto e un momento dedicato alle tradizioni e ai sapori locali. L'iniziativa nasce dai dati di una ricerca commissionata da Airbnb: quasi 1 italiano su 2 vorrebbe prendersi una pausa dalla tecnologia durante le vacanze, e oltre il 60% ritiene che l'uso eccessivo dello smartphone comprometta la qualità delle relazioni con chi viaggia insieme. A confermarlo sono anche i numeri sulla piattaforma : negli ultimi sei anni, oltre 6 prenotazioni su 10 in Italia durante i periodi estivi hanno riguardato soggiorni condivisi, segno di come partire sia sempre più associato al tempo di qualità con le persone più care.

"In un tempo dominato dalla connessione continua, staccare dagli schermi può diventare un gesto rivoluzionario, un concreto atto di cura verso sé stessi e le proprie relazioni", commenta Luca Bernardelli, psicologo e divulgatore che studia l'impatto di Intelligenze Artificiali, Realtà Virtuali e iperconnessione sul benessere umano. "Oggi la ricerca dimostra che ridurre l'accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere. Nell'era dell'IA, la nuova vacanza di lusso è quella che ci permette di uscire, almeno per qualche giorno, dal rumore digitale incessante e di recuperare dal sovraccarico cognitivo, ritrovando esperienze sensoriali inedite, spazi di ascolto interiore e connessioni umane più autentiche". Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb. Le spese di viaggio per raggiungere la masseria non sono incluse. Iniziativa soggetta a termini e condizioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vacanze smartphone relazioni disconnessione
Vedi anche
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza