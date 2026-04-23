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Vicari: "Con Roma Tre Orchestra la musica classica diventa popolare e democratica"

23 aprile 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
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"Saranno programmi monografici dedicati al grande repertorio: sette incontri con sette autori fondamentali come Mozart, Beethoven, Brahms. Portarli per strada, a contatto diretto con le persone, in una zona popolare come Garbatella, ha tolto quell'aspetto elitario che esiste in certo mondo della musica classica ma che è completamente assente dallo spirito della Roma Tre Orchestra. È un'occasione per rendere popolare e democratica la grande musica, per portarla davvero a tutti". Lo ha dichiarato Valerio Vicari, direttore artistico della Roma Tre Orchestra, a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica a Roma "La musica è una cosa meravigliosa" che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.

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