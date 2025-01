Vicenzaoro, Ermeti (Ieg): "Questa fiera continua ad avere una qualità impareggiabile"

"Vogliamo che Vicenza diventi la porta italiana per mostrare la ricchezza del nostro paese in tutto il mondo". Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Maurizio Ermeti, presidente Ieg (Italian Exhibition Group), a margine della giornata inaugurale di Vicenzaoro January 2025. Tra i temi al centro del boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group, in svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio, il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell'industria del lusso.