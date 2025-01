Vicenzaoro January 2025, Tonizzo (Antonini Milano): “Vicenzaoro opportunità per incontrare la nostra distribuzione”

“Presentiamo, a Vicenzaoro, pezzi iconici che celebrano i nostri 100 anni. È un'opportunità per incontrare i buyer e proprietari delle gioiellerie europee” Queste le parole pronunciate da Tatiana Tonizzo di Antonini Milano ai microfoni dell’Adnkronos in occasione di Vicenzaoro January 2025, il boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group in svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio. Focus dell’edizione 2025 il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell'industria del lusso.