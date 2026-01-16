Vicenzaoro January 2026: Squarcialupi (Confindustria Federorafi), 'stimata perdita export per circa 2 mld nel 2025'

"Il settore orafo nel 2025 ha avuto una battuta d'arresto, dopo tre anni di grande espansione, e i dati relativi ai primi nove mesi dell'anno segnano un -15,2%, una flessione dovuta a diversi fattori, come l'instabilità geopolitica, la grande volatilità del prezzo dei metalli preziosi e le tariffe imposte dagli Stati Uniti. Se noi proiettassimo questi dati al 31 dicembre 2025, vedremmo una perdita netta di circa 2 miliardi in termini di export. Il 2026 non si apre con i migliori auspici: oro e argento hanno raggiunto valori inimmaginabili e, in più, sono sorte altre tensioni geopolitiche, come quella che interessa l'Iran, che sta destabilizzando il Medio Oriente, nostro mercato di riferimento". Lo ha detto Cristina Squarcialupi, presidente nazionale Confindustria Federorafi, partecipando alla fiera Vicenzaoro January 2026, fiore all'occhiello dell'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.