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Vinitaly, Maraio: "Il Turismo enogastronomico è una leva strategica, investiamo su identità e territori"

L'assessore al Turismo della Campania: "Oltre 50% investimenti regionali sul comparto per valorizzare filiere locali"

Vinitaly, Maraio:
15 aprile 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione”. Così l’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, alla cinquantottesima edizione di Vinitaly, a Verona.

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“La Campania si caratterizza come unicum straordinario, fascia costiera conosciuta al mondo e flussi turistici consolidati, ma anche aree interne ricche di attrattori culturali, turistici e soprattutto di prodotti enogastronomici”, sottolinea Maraio.

“Mettere insieme questo sistema significa investire su un settore che ha grandi potenzialità economiche e per il futuro della nostra regione, noi su questo stiamo investendo” conclude l’assessore al turismo.

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Turismo enogastronomico Vinitaly
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