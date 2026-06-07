circle x black
Cerca nel sito
 

Papa a Madrid, oltre 1,2 milioni alla messa in Plaza Cibeles: "Basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo"

La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare

Papa a Madrid - (afp)
Papa a Madrid - (afp)
07 giugno 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oltre un milione e duecentomila fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare.

CTA

Nel suo intervento, il Pontefice ha lanciato un forte appello contro “egoismo” e “indifferenza”, invitando a “costruire un mondo nuovo” attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.

“Non si tratta di una manifestazione esteriore o di una sopravvivenza folkloristica – ha affermato il Papa – ma della fede nella presenza del Signore Risorto, vivo in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita”. Il Pontefice ha sottolineato come la celebrazione eucaristica non debba essere intesa come “un ricordo nostalgico”, ma come un invito attuale alla conversione e a “cambiare sguardo”.

Nel corso dell’omelia, il Papa ha ribadito che “nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello”, richiamando i fedeli a una coerenza tra fede e vita quotidiana. “La religiosità non sia un museo del passato – ha aggiunto – ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi”.

Il Pontefice ha poi invitato i fedeli a “lasciarsi portare fuori dall’egoismo e dall’indifferenza”, per diventare protagonisti della costruzione del bene comune. “Apriamoci all’incontro con il Signore – ha detto – e lasciamo che disseti le aridità del nostro cuore, per portare tra la gente amore, pace, giustizia e gioia”.

La celebrazione si è conclusa con un appello a vivere l’Eucaristia come “fonte che non chiude in una devozione privata, ma che manda a servire i fratelli, i poveri e chi ha perso la speranza”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Papa papa spagna papa madrid papa news
Vedi anche
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza