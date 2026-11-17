"Quando nel mondo si stappa una bottiglia di un grande vino italiano, spesso non si vede, ma dietro c’è anche un pezzo di industria italiana che ha contribuito a renderla possibile. Chi brinda con un calice di vino italiano assapora la storia del nostro Paese, le competenze delle sue imprese e l’innovazione tecnologica che queste sanno esprimere. È questo il valore di Simei: raccontare da oltre sessant’anni una filiera capace di innovare e competere sui mercati internazionali, mantenendo saldo il legame con la propria storia". Lo dice Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano in occasione dell’inaugurazione di Simei 2026, il Salone internazionale organizzato da Unione italiana vini che riunisce tecnologie, mercati e filiere del beverage in programma da oggi al 20 novembre a Fiera Milano Rho.

"Il vino, simbolo dell’Italia nel mondo - aggiunge -, è il punto di partenza di una filiera che, grazie a Unione italiana vini, si è estesa alla birra, all’olio, ai distillati e alle bevande. Le tecnologie italiane per l’enologia e il beverage sono una componente del made in Italy ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma di grande rilevanza internazionale: l’Italia rappresenta circa il 21% del mercato mondiale, quasi la metà nel comparto enologico e il 60% nel packaging del vino. Perché il made in Italy non è soltanto ciò che il mondo acquista dall’Italia, ma anche ciò che il nostro Paese sa progettare, costruire e portare nel mondo".

Per Bozzetti "le fiere come Simei sono una forma concreta di diplomazia economica: portano a Milano la domanda internazionale e la mettono in contatto con il nostro sistema produttivo. Ringrazio Ice-Agenzia, da sempre al fianco delle manifestazioni fieristiche italiane, per il contributo nell'attrarre buyer dall'estero. Il debutto di Bevertech, nato dalla collaborazione tra Simei e Ipack Ima, amplia ulteriormente le opportunità di incontro tra filiere diverse. Investire nel sistema fieristico significa investire nelle imprese, nelle esportazioni e nella competitività del Paese. Con My Fair Plus - conclude - vogliamo inoltre offrire agli operatori internazionali l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale ed enogastronomico di Milano e della Lombardia".