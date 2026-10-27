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Vismara (FederlegnoArredo): "Internazionalizzazione resta leva fondamentale per crescita filiera"

Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo - (Foto Adnkronos)
Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo - (Foto Adnkronos)
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27 ottobre 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
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L’internazionalizzazione? "Resta una leva fondamentale per la crescita della nostra filiera, ma oggi non possiamo limitarci a invitare le imprese a cercare nuovi mercati, dobbiamo creare le condizioni perché possano raggiungerli e competere ad armi pari". Così Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo, nel corso dell'assemblea della federazione.

"Questo significa lavorare perché l’Europa contrasti la concorrenza sleale, garantisca un accesso equo ai mercati e alle materie prime e riconosca il valore degli investimenti che le aziende realizzano. Occorre accompagnare le imprese nell’apertura di nuove opportunità, senza perdere di vista i mercati consolidati", conclude.

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