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Vittimberga (Inps): "Promuoviamo coesione sociale con festival musica classica"

23 aprile 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
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"Questo tipo di manifestazione culturale è profondamente legata alle corde dell'istituto, che sono quelle di un'amministrazione sempre più vicina alla popolazione, non soltanto attraverso le prestazioni di welfare che tutti i giorni noi forniamo presso le nostre sedi, ma anche attraverso la promozione della coesione nazionale, con linguaggi vari, anche quelli del welfare culturale". Lo ha dichiarato Valeria Vittimberga, Direttore generale dell'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica a Roma "La musica è una cosa meravigliosa" che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.

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