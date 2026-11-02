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Webuild: "Investimenti ferroviari finanziano opere per i cittadini e lavoro per la filiera"

Lavori - (Foto ufficio stampa)
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02 novembre 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
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"Gli stanziamenti pubblici per il settore ferroviario finanziano opere a servizio dei cittadini e del Paese, realizzate per conto di Rfi, la committente, e coprono il lavoro dell’intera filiera, dai fornitori ai subappaltatori. Il costo delle opere è cresciuto per fattori esterni. Sul Terzo Valico, le condizioni geologiche del terreno, diverse dalle attese, hanno imposto un cambio della tecnica di scavo. Sui progetti ha pesato inoltre il forte aumento dei prezzi di materie prime ed energia, effetto del quadro macroeconomico e geopolitico, su contratti firmati a prezzi precedenti ai rincari. Il conto è ricaduto sull’esecuzione dei lavori e su tutte le imprese coinvolte". Si legge in una lettera inviata da Luigi Vianello Webuild VP Corporate Identity, Communication and Institutional Affairs.

"Nel Terzo Valico il consorzio Cociv, guidato da Webuild, è contraente generale e agisce da stazione appaltante verso le imprese a cui affida i lavori. Una parte rilevante delle risorse è quindi destinata a fornitori e subappaltatori. Le risorse servono a consegnare ai cittadini infrastrutture strategiche. La programmazione degli investimenti e la copertura finanziaria sono competenza delle istituzioni. Investire in infrastrutture significa dotare il Paese di opere che producono benefici nel lungo periodo. Webuild opera nel rispetto dei contratti e delle norme vigenti e prosegue il confronto con la committenza e con le istituzioni, nell’interesse del Sistema Paese, per consegnare le opere strategiche in corso" conclude la lettera.

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