Welfare: Maselli (Regione Lazio): "Caregiver figura importantissima deve essere riconosciuta"

"La legge regionale 5 dell'11 aprile 2024 sostiene la figura del caregiver. È una figura importantissima perché assiste ogni giorno le persone con disabilità. Due i punti essenziali: uno riguarda l'importante dotazione finanziaria, pari a 15 milioni di euro nel triennio 2024-2026, l’altro è il riconoscimento della figura del caregiver nel momento in cui viene redatto il piano di assistenza individuale della persona con disabilità”. E’ quanto affermato da Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona, Regione Lazio partecipando al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, in programma a Palazzo dell’informazione, Roma in occasione della Giornata mondiale della Popolazione.