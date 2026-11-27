"Le opportunità del digitale ci permettono nuove soluzioni di carattere organizzativo molto più diffuse, che consentono di avvicinare la fruizione dei servizi e delle informazioni ai cittadini, anche attraverso l'apporto e la collaborazione degli enti locali". Lo ha detto Antonio Pone, Direttore generale Vicario Inps, a margine del convegno 'Welfare innovativo: lo Stato Amico si costruisce sul territorio', promosso dall'istituto nell'ambito della 43esima Assemblea annuale dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a Verona.