Wmf 2026, Borgonzoni: "A BolognaFiere le tradizioni unite all'innovazione"

"Per noi del Ministero della Cultura è una fiera centrale perché stiamo facendo grandissimi investimenti su digitalizzazione e IA. Bologna ha fatto da guida in tanti cambi epocali: questa fiera è un'altra dimostrazione di come sia un terreno dove ci può essere discussione e dove le tradizioni si uniscono all'innovazione", ha dichiarato la sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, in occasione del We Make Future 2026, uno dei più grandi festival internazionali dedicati alla tecnologia e all'innovazione digitale, che va in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere.