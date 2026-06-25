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Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): "Ridurre disparità d'accesso a innovazioni farmacologiche"

25 giugno 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
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"Non riusciamo a colmare il gap tra lo sviluppo rapido e continuo della tecnologia e la capacità del Servizio sanitario nazionale di adattarsi a questa evoluzione. Dobbiamo rendere accessibili tutte le innovazioni tecnologiche e farmacologiche in modo da non creare disparità di accesso, perché oggi si stanno creando disuguaglianze digitali che si aggiungono a quelle già esistenti", ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a margine della seconda giornata del We Make Future 2026, il grande festival dedicato alla tecnologia e all'innovazione digitale che va in scena da ieri a domani nei padiglioni di BolognaFiere.

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