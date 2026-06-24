Wmf 2026, presentata la piattaforma AI-first di Perfetto

"Al We Make Future abbiamo presentato la piattaforma AI-first di Perfetto, che vuole ridurre i tempi di trasferimento dell'innovazione dalla ricerca al mercato. Questo strumento è stato sviluppato in gran parte e verrà lanciato ufficialmente a settembre", ha dichiarato Luca Battistelli, responsabile dell'Ufficio Ricerca e Trasferimento tecnologico dell'Irccs di Meldola, in occasione del We Make Future 2026, tra i più grandi festival mondiali su tecnologia e innovazione digitale, da oggi a venerdì all'interno dei padiglioni di BolognaFiere.