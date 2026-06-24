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Wmf 2026, Calzolari (BolognaFiere): "La città torna capitale dell'innovazione"

24 giugno 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
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"Qui ci sono tanti giovani, molti Paesi, svariate occasioni di incontro con istituzioni, nuove imprese e centinaia di startup, e poi diversi spunti di riflessione sul futuro che, per Bologna, in buona parte è già il presente, come dimostra ad esempio il Tecnopolo. Con quest'appuntamento la città si conferma capitale dell'innovazione", ha dichiarato Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, nei cui padiglioni da oggi a venerdì va in scena il We Make Future 2026, tra i più grandi festival mondiali dedicati a tecnologia e innovazione digitale.

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