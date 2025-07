Zanetti (Confindustria): "L'economia del mare vale oltre 200 miliardi, ora un piano integrato per il futuro"

"Le sfide sulla Blue Economy sono molteplici, partono dalla necessità di continuare a lavorare, di renderla una priorità e di legarla alla competitività del nostro Paese. I numeri confermano questo, peraltro numeri che si confermano in crescita. L'economia del mare in Italia ha superato i 200 miliardi di valore creato e quindi è un settore non solo vivo, non solo in crescita, ma sempre più centrale". Così Mario Zanetti, Presidente Delegato all'Economia del Mare di Confindustria, a margine del IV Summit Nazionale sull'Economia del Mare – Blue Forum nella sede di Unioncamere negli Horti Sallustiani.