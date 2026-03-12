circle x black
Cerca nel sito
 

Zanetti (Confitarma): "Dal mare l’80% delle merci mondiali"

Così il presidente di Confitarma a LetExpo

Mario Zanetti, presidente di Confitarma
Mario Zanetti, presidente di Confitarma
12 marzo 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le tensioni geopolitiche delle ultime settimane hanno impattato inevitabilmente sul settore: “Oggi la nostra attività è fortemente condizionata dalle pieghe che ha preso la crisi e dalla guerra nel Golfo. Oltre 3.000 navi sono bloccate all’interno del Golfo Persico e non possono passare lo Stretto di Hormuz, mentre circa 500 sono all’esterno e sarebbero dovute entrare. Centinaia di rotte verso il Golfo sono state cancellate e questo sta colpendo negativamente non solo l’armamento italiano ma l’intera catena logistica mondiale”.

Il presidente di Confitarma ha evidenziato anche i rischi per la sicurezza dei marittimi: “Solo oggi sono state attaccate quattro navi e ci sono marittimi coinvolti. La sicurezza e il benessere degli equipaggi sono sempre il primo pensiero di ogni armatore, soprattutto in situazioni come questa”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiere tensioni geopolitiche crisi guerra nel Golfo catena logistica mondiale
Vedi anche
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza