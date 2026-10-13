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Zarri (Omc Med Energy 2027): "La sostenibilità sarà il filo conduttore, il Mediterraneo al centro delle sfide energetiche"

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13 ottobre 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
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Presentato a Ravenna il programma di OMC Med Energy 2027, in calendario dal 13 al 15 aprile al Pala De André. Al centro della manifestazione, il ruolo strategico del Mediterraneo nella transizione energetica, tra sostenibilità, infrastrutture e nuove sfide industriali. "Il filo conduttore sarà la sostenibilità. Parleremo di quattro temi apparentemente indipendenti, che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione e, attraverso il tema Connecting the Med: Solutions to Navigate the Energy Complexity, anche risposte da parte dei protagonisti del Mediterraneo. La prima giornata, il 13 aprile, sarà dedicata alla geopolitica dell'energia, con la presenza dei ministri dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, dei ministri italiani e dei grandi amministratori delegati delle principali società del settore.Nella seconda giornata parleremo dei porti e della trasformazione del mondo dell'energia nel Mediterraneo, che proprio attraverso i porti trova una sua declinazione. Affronteremo anche il tema della finanza e del finanziamento delle infrastrutture energetiche, fondamentali per le connessioni tra i Paesi del Mediterraneo. Parleremo infine della prossima grande ondata, quella dei data center, un altro elemento che contribuisce a rendere il Mediterraneo un punto di collegamento tra la riva sud e la riva nord", ha dichiarato Francesca Zarri, presidente di OMC Med Energy 2027, a margine della presentazione.

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