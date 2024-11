Elezioni 1. In Liguria, ha vinto Bucci per il centrodestra: l’analisi del voto

Marco Bucci, finora sindaco di Genova, è il nuovo Presidente della Regione Liguria. Il candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali ha ottenuto circa 8.400 voti in più di Andrea Orlando, candidato della coalizione di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Si tratta di un risultato che consolida l’egemonia del centrodestra nella Regione, considerando che è la prima volta da quando si elegge direttamente il presidente di regione che una delle due coalizioni vince per la terza volta consecutiva. Questo, nonostante le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente uscente, Giovanni Toti. Bucci ha preso il 48,8 per cento dei voti contro il 47,4 per cento di Orlando, mentre gli altri sette candidati alla presidenza della regione si sono fermati tutti sotto all’1 per cento. L’analisi del voto non può prescindere da quella dei consensi ottenuti dalle liste. La lista del Partito Democratico è stata quella più votata, con il 28,5 per cento dei consensi, seguita da Fratelli d’Italia con il 15,1 per cento. Va considerata però il risultato della lista personale ‘Bucci presidente Vince Liguria’, che ha ottenuto il 9,5 per cento dei voti, una percentuale più alta del 5,3 per cento raccolto dalla lista ‘Andrea Orlando presidente’. Tutte le altre liste si sono fermate sotto al 10 per cento: la Lega ha preso l’8,5 per cento, Forza Italia l’8 per cento, Alleanza Verdi-Sinistra il 6,2 per cento e il Movimento 5 Stelle il 4,6 per cento. Quest’ultimo risultato è quello politicamente più rilevante perché interroga sulle prospettive delle alleanze all’interno del centrosinistra, non solo nelle competizioni amministrative ma anche in chiave nazionale. Interessante è il dato derivante dai sondaggi post elezioni in Liguria (ma anche a pochi giorni dalla presentazione della legge di bilancio in Parlamento) che vedono come primo partito Fratelli d’Italia stabile/in aumento rispetto alle intenzioni di voto. In particolare, Tecné per agenzia Dire del 30 ottobre 2024 ha rilevato rispetto al 23 ottobre: Fratelli d'Italia: 29,6% (= ), Pd: 23,3% (-0,1%), Forza Italia: 11,2% (=), M5S: 10,5% (+0,1%), Lega: 8,2% (+0,1%), AVS: 6,4% (-0,1%), Azione: 2,7% (-0,2%), Italia Viva: 2,2% (+0,1%); Il sondaggio di Swg per il TgLa7 ha posto in evidenza rispetto al 23 ottobre: Fratelli d'Italia: 29,0 (+0,3), PD 20,2 (+0,4), M5S 16,1 (-0,3), Lega 10,2 (=), Forza Italia 6,2 (-0,1), Azione 3,7(-0,2), AVS 3,5 (=), Italia Viva: 2,8% (+0,1%); Euromedia Research per Porta a Porta del 29 ottobre 2024 Fratelli d'Italia: 30,4% (+0,4% rispetto al 15 ottobre), Pd: 22,8% (-0,4%) M5S: 11% (-0,4%), Forza Italia: 8,6% (-0,2%), Lega: 8,7% (-0,1%), AVS: 5,1% (-0,1%), Azione: 3% (=), Italia Viva: 2,6% (+0,2%)