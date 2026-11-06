Elezioni di Midterm, il successo dei democratici cambia gli equilibri tra Trump e il Congresso

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti erano attese dalla comunità internazionale come una sorta di referendum sul secondo mandato di Donald Trump, e il risultato è stato netto. I democratici hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, superando la soglia dei 218 seggi: nei conteggi ancora parziali sono 240, contro meno di 150 dei repubblicani. Al Senato hanno raggiunto quota 54 e si sono aggiudicati gli Stati più contesi: Texas, Michigan, Maine, South Carolina e Ohio, fino al Kansas, tradizionale roccaforte repubblicana, confermando inoltre il seggio in Georgia. Restano ancora da assegnare due sfide per il Senato: il Mississippi, dove la corsa si è rivelata inattesamente serrata in uno Stato considerato una roccaforte repubblicana, e l’Alaska, ancora “too close to call”. Il voto ha modificato in modo significativo i rapporti di forza tra repubblicani e democratici al Congresso, e ora si valutano le conseguenze per la Casa Bianca e per la politica estera statunitense. Il Partito repubblicano è arrivato alla consultazione con gli effetti dei primi due anni di mandato di Trump: le guerre, l’aumento dei prezzi e le polemiche sul ruolo e sull’operato dell’Ice hanno diviso il mondo Maga, e la componente moderata ha iniziato a chiedere un cambio di rotta. I democratici sono invece riusciti a tenere insieme due componenti finora distanti, l’ala più radicale e quella più tradizionale. Il risultato può incidere sugli equilibri interni a Washington e sulla proiezione esterna degli Stati Uniti. Con l’opposizione al controllo di Camera e Senato, Trump avrà difficoltà a portare avanti la propria agenda legislativa e dovrà affrontare due anni di stallo, oltre a possibili indagini delle commissioni parlamentari sull’operato dell’amministrazione. Il nuovo Congresso, che si insedierà a gennaio, imporrà una revisione dell’agenda di governo: la perdita della maggioranza limita la capacità della Casa Bianca di far approvare nuove misure e i prossimi ventiquattro mesi saranno segnati da veti incrociati. I democratici potrebbero usare i poteri di bilancio e di controllo delle commissioni per frenare i provvedimenti più divisivi del presidente, a partire dalle politiche migratorie dell’Ice e dai tagli fiscali. A livello internazionale, secondo alcuni osservatori il nuovo assetto potrebbe spingere Trump a riaprire il confronto con l’Iran, a mettere a rischio la continuità degli aiuti all’Ucraina e a irrigidire i rapporti commerciali con la Cina. Dall’Europa guardano comunque al nuovo Congresso come a un possibile contrappeso istituzionale alle spinte isolazioniste dell’amministrazione, in particolare per la tenuta della Nato e per gli impegni finanziari nei teatri di crisi. Sulle tensioni commerciali con Pechino e sui dossier energetici in Medio Oriente, la leadership democratica potrebbe favorire un approccio più multilaterale.