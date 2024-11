Elezioni USA: colloquio Meloni-Trump

La Presidente del Consiglio dei ministri ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump, fresco di vittoria alle elezioni presidenziali. Dopo essersi complimentata con il rieletto Presidente, la Premier ha sottolineato “la solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda e solida amicizia che da sempre lega Roma e Washington”. Con l’occasione i due leader istituzionali hanno anche espresso “la volontà di lavorare in stretto coordinamento su diversi dossier internazionali, a partire dal conflitto in Ucraina e la crisi in Medioriente, con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza”. Inoltre, è stata ribadita l’intenzione “nel voler proseguire il percorso di rafforzamento delle relazioni bilaterali, fondate su valori e principi condivisi e concordando circa l’opportunità di mantenersi in stretto contatto”.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/articolo/conversazione-telefonica-meloni-trump/26981