Energia, Cattaneo: "GPL e GNL straordinario strumento per accompagnare transizione

"GPL e GNL rappresentano uno straordinario strumento per accompagnare la transizione energetica. La mia parte politica è convinta che per raggiungere un rispetto ambientale diverso dal passato serva un patto con le imprese, per aiutarle in quella trasformazione cogliendo le opportunità offerte dal PNRR. Sull'elettrico c'è stata troppa ideologia e poco pragmatismo. L'obiettivo del motore elettrico scelto in Europa rischia paradossalmente di non far raggiungere gli obiettivi che si propone e che forse sarebbero più pragmaticamente raggiunti con una transizione accompagnata da gas liquidi e biocarburanti. Noi stiamo lavorando in Europa perché quella decisione venga rivista, quantomeno prorogata". Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, a margine dell'assemblea di Federchimica Assogasliquidi.