Energia nucleare, audizione del Ministro Pichetto-Fratin

Il 9 ottobre, alla Camera, si è svolta l’audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin di fronte alle Commissioni riunite Ambiente VIII e Attività Produttive X in ambito di indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Tra le principali tematiche esposte dal Ministro durante l’audizione, la necessità di un riordino complessivo della normativa del settore in un quadro unificato: “Per definire il contesto normativo e il sistema di governance, nel quadro di Piano di bilancio di medio termine, abbiamo inserito una delega ad hoc che prevede l’abilitazione della produzione di energia da fonte nucleare, le necessarie infrastrutture, il potenziamento delle risorse umane, la creazione di un quadro finanziario stabile e sostenibile”. Il Ministro ha anche dichiarato: “Entro fine 2024 dovrebbe essere approntata una bozza di testo per la legge-delega per abilitare la produzione di energia elettrica da fonte nucleare tramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili ovvero gli Smr, gli Amr e i microreattori”. Pichetto-Fratin ha poi tracciato le linee per raggiungere l’obiettivo Net-Zero: “La grande sfida è raggiungere la decarbonizzazione nel 2050 in modo sostenibile, sicuro e competitivo, un obiettivo raggiungibile solo abilitando tutte le tecnologie attuali e future, includendo tra queste il nucleare di ultima generazione, un tema che va affrontato in modo scientifico e non ideologico.”

Per approfondire, guarda il video dell’audizione del Ministro: https://webtv.camera.it/evento/26314