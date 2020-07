Coronavirus, Trump contro la Georgia: "Troppo presto per riaprire"

(Afp)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sempre sottolineato l'importanza dell'aspetto economico della crisi causata dal coronavirus, affermando la necessità di far ripartire presto il Paese, ma nel caso della Georgia ''è troppo presto''. Così Trump si è detto ''totalmente contrario'' alla decisione del governatore della Georgia Brian Kemp di permettere la riapertura, a partire da domani, di alcune attività, come le spa, i saloni di bellezza, parrucchieri, tatuatori e altri servizi non essenziali. ''La sicurezza deve prevalere'', ha detto riferendo alla task force per la lotta al coronavirus. ''Ma alla fine, faccia quello che ritiene giusto'', ha aggiunto.