Festa cinema Roma, da vestito con faccia Johnny Depp a tattoo dedicati: i fan sul red carpet - Foto

Johnny Depp è assente alla conferenza stampa del suo film 'Modi - Tre giorni sulle ali della follia', presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Ha avuto un ritardo aereo, si scusa per non essere qui", fa sapere la kermesse. "Fate finta che io sia Depp", dice il protagonista Riccardo Scamarcio per sdrammatizzare. Sono tantissimi i fan che, dalle prime ore di questa mattina, sono appostati sul red carpet per incontrare Depp. Tra loro c'è Francesca, 19 anni, di Roma. Per la grande occasione ha scelto di indossare un abito su cui sono stampati i volti dell'attore e regista. "Me l'hanno regalato i miei amici qualche anno fa per il mio compleanno", racconta all'Adnkronos la ragazza, innamorata di Depp "da quando sono piccola, il primo film che ho visto è stato 'Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima Luna'. Con lui - ricorda - è stato amore a prima vista". Oggi "vorrei ringraziarlo per tanti motivi. Primo fra tutti, mi ha aiutato a superare un momento difficile della mia vita". Inoltre, grazie a Depp "ho girato il mondo per incontrarlo dandomi la possibilità di conoscere altri fan che sono diventati amici". Dell'attore "mi piace la sua sincerità e disponibilità verso i fan, il suo amore per l'arte e per la musica". Il primo incontro tra Depp è Francesca risale allo scorso anno ad un concerto degli Hollywood Vampires a Marostica: "Non avevo molte parole quando me lo sono ritrovato davanti. Lui mi ha rassicurata dicendomi di stare tranquilla perché 'sono una persona normale'". In quell'occasione "gli ho consegnato una letterina, che Depp ha messo nel taschino vicino al cuore", racconta Francesca, che ricorda quando "i miei capelli sono rimasti impigliati tra i bottoni della sua camicia. Mi ha detto 'resteremo impigliati per sempre' e siamo scoppiati a ridere". L'obiettivo della giovane fan è farsi autografare il braccio con un pennarello indelebile "così mi tatuo la sua firma", conclude. Sedute sotto al sole per attendere l'arrivo di Depp ci sono Marta dalla provincia di Varese, all'Auditorium Parco della Musica da questa mattina alle 6 con indosso una maglietta su cui è stampato un santino di Johnny Depp, e Asia da Milano: "Johnny non caccia mai via i fan, è il suo team che deve venirlo a prendere per portarlo via. Lui è affettuoso con noi fan, non dice mai 'no'". C'è chi si è tatuato il simbolo degli Hollywood Vampires o la rondine del pirata Jack Sparrow sul braccio, chi indossa la bandana come Depp e altri le magliette con i vari personaggi che ha interpretato, tra i tanti Edward Mani di Forbice. E poi c'è Jacopo, 20 anni di Roma. Il suo look è ispirato all'attore. "Di lui mi piace il suo animo ribelle, non gli interessa cosa dicono gli altri e va contro le mode. Per me è un'eterna rockstar". Per il ragazzo, che oggi vorrebbe consegnarli una letterina, "rappresenta una persona fuori dagli schemi, mi ha insegnato ad essere libero e a non preoccuparmi del giudizio degli altri". Tanti fan un unico sentimento: l'amore per lui con cui molti di solo sono cresciuti (di Lucrezia Leombruni)