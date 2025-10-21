circle x black
Anima, salgono le quotazioni di Varaldo. L'Ad di Banca Aletti sibilino: "Vedremo..."

Anima, salgono le quotazioni di Varaldo. L'Ad di Banca Aletti sibilino:
21 ottobre 2025 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal risiko delle banche a quello delle nomine: resta ancora aperta la partita per il posto vacante di Ad ai vertici di Anima. Le quotazioni di Pierluigi Giverso, a quanto apprende Adnkronos, "sembrano in calo". Chi prenderà il posto di Alessandro Melzi D’Eril passato a guidare Mediobanca?

Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Alessandro Varaldo, attuale amministratore delegato di Banca Aletti. Intercettato a margine di un evento alla Bocconi di Milano, Varaldo risponde con cautela alle indiscrezioni su un suo possibile approdo in Anima: “Dipende da tanti fattori, quindi vedremo. Non è un tema di persone, è un tema di strategia.”

L’ad di Banca Aletti ribadisce poi la centralità del progetto industriale: “L’importante è che si faccia un progetto di wealth management, di ampio respiro e che crei valore: per gli azionisti, per il gruppo e per i clienti.” E insiste: “Però l’importante è che si crei valore.”

Infine, conclude con un accento di prudenza: “Poi chi, dove, quando e perché non è rilevante. È tutto da vedere. Siamo in una fase interessante. Ci sono tanti Cda in scadenza, tanti rinnovi: vedremo. (di Andrea Persili)

