Una scultura dell'artista svizzero Alberto Giacometti (1901-1966) potrebbe raggiungere oltre 70 milioni di dollari all'asta di New York, ha annunciato la casa d'aste Sotheby's. La scultura in bronzo, "Grande tête mince" (Grande Testa Sottile), creata e dipinta nel 1955, secondo quanto riportato da Sotheby's, raffigura il fratello di Giacometti, Diego. L'attuale proprietario ha acquisito l'opera dopo essere stata esposta al pubblico per molti anni e l'ha ora messa all'asta.

Nell'ambito delle tradizionali aste primaverili di New York, l'opera sarà messa all'asta il 13 maggio. Nel 2015, "L'Homme au doigt" (L'Uomo che indica) di Giacometti è diventata la scultura più costosa mai messa all'asta, raggiungendo circa 141 milioni di dollari.