Nei dodici mesi che si sono conclusi a marzo il conto corrente ha registrato un surplus di 23,8 miliardi di euro (pari all’1,1 per cento del Pil). Nei dodici mesi precedenti era stato pari a 11,8 miliardi. Il miglioramento del saldo delle merci (60,1 miliardi, da 51,9), di quello dei redditi secondari (-17,1 miliardi, da -19,4) e dei redditi primari (-11,9 miliardi, da -16,2) ha più che compensato il maggiore disavanzo dei servizi (-7,2 miliardi, da -4,5). Lo comunica la Banca d'Italia.

Nei dodici mesi che si sono conclusi a marzo, inoltre, il conto finanziario ha registrato acquisizioni di attività nette sull’estero per 35,9 miliardi (contro 46,5 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente). I saldi positivi dei derivati (2,2 miliardi), delle riserve ufficiali (1,4 miliardi) e, soprattutto, degli “altri investimenti” (82,4 miliardi) sono stati solo in parte controbilanciati dal saldo negativo degli investimenti di portafoglio (-47,1 miliardi) e degli investimenti diretti (-3,0 miliardi). A marzo, illustrano da via Nazionale, le attività sull’estero dei residenti in Italia sono aumentate di 23,8 miliardi. Gli incrementi degli investimenti di portafoglio all’estero (14,2 miliardi) e degli investimenti diretti all’estero (11,2 miliardi) hanno più che compensato le vendite nette di derivati (-1,6 miliardi).

Infine, a marzo le passività sull’estero sono aumentate di 34,0 miliardi. L’incremento ha riflesso quello della componente 'altri investimenti' (21,1 miliardi) e, in minor misura, degli investimenti diretti dall’estero (16,1 miliardi), in parte controbilanciati dalla riduzione degli acquisti esteri di titoli italiani (-3,3 miliardi).