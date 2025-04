Via libera dalla Banca Centrale Europea a includere nel capitale primario di classe 1 (Cet1) le nuove azioni che Banca Monte dei Paschi di Siena si prepara a emettere relative ell’Offerta pubblica di scambio volontaria su Mediobanca. In sostanza c'e' l'ok alle modifiche statutarie necessarie perchè il Cda della banca proceda con l’aumento di capitale dopo l'approvazione dell’assemblea degli azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 17 aprile.