Il governo federale tedesco ha “preso atto del passo di Unicredit” ma la sua posizione “rimane invariata: respinge il rinnovato approccio non coordinato e ostile di Unicredit". Lo riporta il quotidiano tedesco Handelsblatt, citando le parole di un portavoce del ministero delle Finanze, che in conferenza stampa ha risposto ad una domanda sull'annuncio da parte di Unicredit di aver raddoppiato la sua partecipazione diretta in Commerzbank, e quindi i suoi diritti di voto, da poco meno del 10% a circa il 20%. Il portavoce ha quindi precisato che l’esecutivo di Berlino non cederà la propria partecipazione (pari a circa il 12%).