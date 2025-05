Borsa, Ftse Mib oltre 40mila, banche protagoniste: occhi puntati su Generali

Settimana brillante per i mercati: Wall Street in rialzo e il Ftse Mib che sfonda la soglia psicologica dei 40mila punti. Protagoniste le banche, trainate da Unicredit, con la trimestrale solida e i piani di Orcel su Commerzbank e Bpm. Ottima forma per gli istituti bancari di media capitalizzazione del principale listino di Borsa. Attesa e occhi puntati la prossima settimana sui conti di Generali, altra protagonista del risiko. Ne parla all'Adnkronos il consulente finanziario Pietro Calì. (di Andrea Persili)