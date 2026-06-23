circle x black
Cerca nel sito
 

Borsa, Principe (Intermonte): "In settimana dati inflazione e lavoro Usa, non cambieranno decisioni Fed"

sponsor

Il mercato esclude anche interventi sui tassi di interesse da parte della People Bank of China

La sede della Federal Reserve - The Washington Post
La sede della Federal Reserve - The Washington Post
23 giugno 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I mercati finanziari hanno ignorato l'annuncio della rivoluzione che investirà la Fed, comunicato in uno dei meeting tra i più rilevanti degli ultimi decenni. Gli investitori restano ottimisti per la situazione in Iran “ignorando i rischi alla normalizzazione del petrolio, tramine nello Stretto, danni alle infrastrutture e incertezze sul raccordo tra il regime degli Ayatollah e gli Usa, viste anche l'incognita Israele". Lo dice all'Adnkronos Donatella Principe, head of global strategy di Intermonte.

Con il mercato che esclude qualunque intervento della People Bank of China sui tassi, in settimana dai dati macro "verrà un test limitato per questo ottimismo, con un focus che sarà sui dati di inflazione e mercato del lavoro statunitense, ma il prossimo meeting della Fed è troppo lontano perché possano essere dei game changer e indurre una rotazione dai temi che hanno fin qui guidato i mercati" sottolinea.

"Di solito i mercati cadono per una delle tre vie: "volatility", che resta oggi contenuta.; "voters", ma il consenso di Trump è in caduta libera; e "vigilantes", il rendimento del 30 anni da USA al Giappone è su soglie limite. Sappiamo dove cercare il nostro canarino nella miniera" conclude Principe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa iran tassi di interesse mercati fed
Vedi anche
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza