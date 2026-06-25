circle x black
Cerca nel sito
 

Borsa, Simoncelli (Invesco): "Fed verso meno forward guidance e più dati precisi. Cala il rischio stagflazione"

sponsor

Fase complessa per le trattative Usa-Iran, ma il Brent resta ampiamente sotto gli 80 dollari al barile

Kevin Warsh, direttore della Fed - Ipa/Fotogramma
Kevin Warsh, direttore della Fed - Ipa/Fotogramma
25 giugno 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La prima riunione della nuova Fed a guida Kevin Walsh "non ha generato sorprese per il mercato in quella che è stata la decisione sui tassi di riferimento ma ha creato un contesto di novità e di cambiamento". Lo dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, investment strategist di Invesco. Tra le risoluzioni, anche quella di creare cinque task force con il compito di analizzare la comunicazione, il bilancio della Federal Reserve, le fonti di dati utilizzate, la produttività e l’occupazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie trasformative, oltre all’approccio della banca centrale all’inflazione. ﻿

Questa decisione, prosegue l'analista, "dovrebbe aiutare il mercato a spostare l'enfasi dalla forward guidance verso un set di dati potenzialmente più precisi ed affidabili sui quali creare le proprie aspettative di politica monetaria". La riunione del Fomc (Federal Open Market Committee, il Comitato federale del mercato aperto) ha aggiustato l'asticella per i movimenti futuri dei tassi "con una tendenza restrittiva". L'ago della bilancia si è posizionato sul rischio inflazione.

Con le trattative tra Usa e Iran in una fase complessa, il prezzo del Brent è sceso sotto gli 80 dollari al barile e con una riduzione dello spread con il Wti, secondo Simoncelli il rischio di staglfazione "può essere ridotto negli scenari di mercato". Sul fronte della crescita economica "il riassorbimento dello shock al sentiment economico sembra in grado di progredire" ha poi concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borsa Fed Forward guidance Rischi stagflazione
Vedi anche
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza