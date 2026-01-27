Borsa, Simoncelli (Invesco): "Volatilità tassi domina mercati, turbolenze su yen e dollaro"

Dinamiche macroeconomiche incontrano temi micro dominando questa settimana sui mercati finanziari. "Sui temi macro - dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco - è la volatilità dei tassi di interesse a dominare i mercati". Volatilità che nasce in Giappone, "soprattutto con i Jgb (Japanese Government Bond, titoli di stato emessi dal governo giapponese) a lunga scadenza. Questa volatilità viene trasferita anche sui mercati valutari con turbolenza sullo yen e dollaro americani" aggiunge.