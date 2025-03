La lista del Comitato dei gestori con i nomi dei candidati per il prossimo consiglio di amministrazione di Generali è cosa fatta. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre lo 0,7% delle azioni ordinarie, tra i quali si trovano società gestite da BancoPosta, Eurizon, Anima, Fideuram e Mediolanum. Come speculato, sono quattro i nomi dei candidati indipendenti: Roberto Perotti, Francesca Dominici, Anelise Sacks e Leopoldo Attolico.

Roberto Perotti è un'economista e professore ordinario presso il dipartimento di economia dell'Università Bocconi di Milano. Francesca Dominici insegna ad Harvard, ed è specializzata in biostatistica, popolazione e data science; collaboratrice per Forbes, è stata nominata dalla rivista Time nel 2024 tra le 100 persone più influenti nel campo della salute globale ed è stata uno dei quattro scienzati di tutto il mondo ad essere nominati dagli Editors of Science come pionieri della scienza dei dati. Anelise Sacks è vicepresidente esecutivo e chief customer officer di Analog Devices, multinazionale statunitense specializzata nella produzione di semiconduttori, con un passato da vice presidente e general manager in Texas Instruments. Leopoldo Attolico, con un passato in Lehman Brothers e Deutsche Bank, è stato fino al 2024 area manager per il sud Europa per il gruppo bancario statunitense Citigroup; attualmente è professore del corso "M&A and Investment Banking" alla Università Luiss di Roma.

La seconda lista di minoranza, quella sostenuta dal Gruppo Caltagirone, riporterebbe sei nomi, tre dei quali potrebbero essere quelli di Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, Marina Broggi, economista, e Stefano Marsaglia, ceo di Azzurra Capital. La lista di maggioranza, sostenuta da Mediobanca, che detiene il 13% del capitale di Generali, punta a riconfermare l'attuale amministratore delegato del Leone di Trieste, Philippe Donnet, alla guida della società dal 2016, e l'economista Andrea Sironi, già membro del cda.

Mercoledì 2 aprile Generali renderà noti gli elenchi depositati, in attesa della riunione del consiglio di amministrazione del prossimo 24 aprile.