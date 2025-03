I più grandi errori quando ci si approccia alla finanza sono due: "Il primo è considerare la finanza qualcosa di lontano; il secondo, forse il più pericoloso, è vedere la finanza come un modo per guadagnare facilmente". Così Davide Marelli racconta all'Adnkronos la missione di Pillole di economia, di cui è cofondatore: "Raggiungiamo ogni giorno sui social migliaia di studenti e lavoratori con l’obiettivo di trasmettere l’importanza dell’economia nelle questioni di soldi, ma anche in tutte le decisioni della vita".

Nella vita

"Non mi definisco economista, perché tecnicamente questo termine si riferisce a chi ha un dottorato di ricerca. Ho una laurea triennale in economia e un master in finanza, quindi ho studiato queste materie all’università. L’idea di "Pillole d'economia" nasce proprio al primo anno di università. Studiavo alla Cattolica di Milano e decisi di aprire un blog su Instagram per condividere ciò che imparavo. Con il tempo, il progetto si è evoluto fino a diventare quello che oggi chiamiamo new media: uno spazio in cui raccontiamo economia e finanza sui social, unendo informazione ed educazione finanziaria, con un focus anche sul mondo del lavoro".

Interazioni... mica male

"Attualmente su Instagram abbiamo circa 350mila follower, mentre su LinkedIn siamo a 10.000 e su TikTok a 40.000. Su altre piattaforme i numeri variano, ma su Instagram generiamo circa 5,5 milioni di impression al mese".

Pubblico trasversale

"Abbiamo un pubblico abbastanza equilibrato. Attualmente il 60% dei nostri follower sono uomini e il 40% donne. In passato la percentuale maschile era molto più alta: siamo partiti da un rapporto 80-20, poi siamo passati a 70-30, fino ad arrivare all’attuale 60-40. Il nostro obiettivo è raggiungere il pubblico più ampio possibile, perché il Pilone d’Economia nasce proprio con l’idea di rendere l’economia accessibile a tutti".

I più grandi errori quando ci si approccia alla Finanza

"I più grandi errori quando ci si approccia alla finanza sono due: "Il primo è considerare la finanza qualcosa di lontano, che non ci riguarda. In realtà, ogni scelta economica che facciamo, dai risparmi agli investimenti, ha un impatto diretto sulla nostra vita. Il secondo errore, forse il più pericoloso, è vedere la finanza come un modo per guadagnare facilmente. Qui il rischio è altissimo: dai trend speculativi del momento (azioni, materie prime, criptovalute) alle vere e proprie truffe, ci sono tantissime persone pronte a promettere rendimenti mirabolanti. Ma nella finanza, guadagni sicuri e facili non esistono".

Le domande più frequenti delle persone

"Le domande più ricorrenti riguardano soprattutto investimenti e mutui. Le persone cercano risposte pratiche su questi temi, ma ovviamente abbiamo dei limiti: non essendo consulenti finanziari, non possiamo dare consigli diretti sugli investimenti. Cerchiamo di fornire risorse utili e strumenti che possano aiutare le persone ad approfondire l’argomento in modo autonomo." (di Andrea Persili)