“Con profondo dolore e raccoglimento mi unisco alla preghiera per accompagnare Papa Francesco nel viaggio di ritorno alla Casa del Padre”. Così il presidente di Stellantis, John Elkann, sulla scomparsa del Pontefice avvenuta questa mattina nella residenza di Santa Marta.

“Ringrazio di aver avuto il privilegio di poterlo conoscere ed incontrare in molteplici occasioni, l’ultima lo scorso 24 dicembre per la cerimonia di apertura della porta Santa in San Pietro”, prosegue Elkann che conclude: “La sua scomparsa avvenuta in questi giorni pasquali e, soprattutto nell’anno giubilare della speranza, stimolano la preghiera e l’augurio nel ricordare e vivere con efficacia le sue eredità spirituali”.