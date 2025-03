Aston Martin ha dichiarato che intende vendere la sua quota di minoranza nel team di Formula Uno Aston Martin Aramco come parte degli sforzi per aumentare le sue finanze. Ha anche confermato che il consorzio Yew Tree di Lawrence Stroll sta pianificando di investire altri 52,5 milioni di sterline (67,9 milioni di dollari) nel produttore di auto di lusso per aumentare la sua quota azionaria. Stroll è il proprietario di maggioranza del team di F1 Aston Martin Aramco, dove suo figlio Lance Stroll è un pilota.

Aston Martin ha affermato che i due accordi dovrebbero migliorare la liquidità del gruppo di oltre 125 milioni di sterline. La società quotata a Londra ha affermato che prevede di ottenere oltre 74 milioni di sterline dalla vendita della sua quota nel team di F1, aggiungendo che il suo accordo di sponsorizzazione a lungo termine non sarà influenzato. Nel frattempo, ha anche annunciato che il veicolo di investimento di Stroll acquisterà 75 milioni di nuove azioni in Aston Martin, per aumentare la sua quota al 33%.

La società ha affermato di voler ottenere una deroga alle regole di acquisizione che in genere obbligano un investitore con una quota del 30% o superiore in una società a fare un'offerta in contanti per l'intera attività. Sarà l'ultima grande iniezione di denaro del miliardario canadese Stroll da quando ha acquistato per la prima volta una quota della società nel 2020.

Stroll, che è anche presidente esecutivo di Aston Martin, ha affermato: "Questo investimento proposto sottolinea ulteriormente la mia convinzione in questo straordinario marchio e l'impegno a garantire che Aston Martin abbia la piattaforma più solida possibile per creare valore a lungo termine, riducendo al contempo la diluizione del capitale tramite questa sottoscrizione premium, il che dovrebbe rassicurare notevolmente gli azionisti, poiché aumenterò nuovamente la mia proprietà a lungo termine nella società. "Ora, a cinque anni dalla trasformazione di Aston Martin, rimango molto fiducioso sulle prospettive a medio termine dell'azienda, avendola riposizionata come uno dei marchi automobilistici ad alte prestazioni ultra-lusso più desiderabili. I prossimi anni saranno fondamentali per realizzare la nostra visione e ambizione".

L'azienda ha ridotto il suo obiettivo di profitto all'inizio di quest'anno, in mezzo agli sforzi del recentemente nominato amministratore delegato Adrian Hallmark per migliorare le finanze dell'azienda. Il mese scorso, Aston Martin ha dichiarato che avrebbe tagliato circa 170 posti di lavoro, ovvero il 5% della sua forza lavoro, per aiutarla a tornare in utile.

Lunedì, il gruppo ha dichiarato di aspettarsi una "modesta crescita" nei volumi di vendita quest'anno, in mezzo alla pressione del nuovo regime tariffario del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui produttori di automobili internazionali.